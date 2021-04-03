Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам в день рождения мамы: «Давайте все вместе помолимся»

Сегодня свой юбилей празднует актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Уже несколько лет звезда борется со страшным заболеванием — рак головного мозга. Диагноз звезде «Моей прекрасной няни» поставили вскоре после рождения ее младшей дочери Милы.

О состоянии звезды по-прежнему известно немного. Семья известной брюнетки категорически не хочет комментировать ее текущее лечение.

Ряд СМИ сообщали, что молодую маму выписали из клиники и теперь она проходит реабилитацию дома. Хороший это знак или не очень тоже непонятно – онкологи лишь разводят руками, ведь глиобластома – самый агрессивный вид рака головного мозга, при хорошей терапии и удачном стечении обстоятельств пациенты живут еще от двух до пяти лет. Близкие люди Заворотнюк не сдаются и верят в положительный исход.

Дочь телеведущей трогательно поздравила ее в своем блоге в Instаgram. Девушка назвала Анастасию лучшей мамой на свете. Кроме того, Анна попросила подписчиков помолиться за здоровье своей родительницы, и послать хорошую энергию во вселенную.