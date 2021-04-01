Автомобиль Дмитрия Пескова попал в ДТП с такси
Фото: Global Look Press
Инцидент произошел в среду, 31 марта, около Волгоградского проспекта. Genesis, зарегистрированный на ФГБУ «Транспортный комбинат "Россия"», столкнулся с такси, когда ехал из автосервиса и двигался в сторону центра с включенным специальным сигналом. В результате правительственная машина получила повреждения.
У нее смяты крыло, пассажирская дверь и сломаны бампер, ось заднего колеса. Как пишет РБК, машина закреплена за Песковым, но его самого в момент аварии в транспортном средстве не было. «Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было», — уточнил чиновник. За рулем Genesis был водитель, которого недавно взяли на работу.
По данным издания, материалы дорожно-транспортного происшествия находятся в группе разбора, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. «Мы не предоставляем данные о пассажирах автомобилей транспортных комбинатов УДП», — подчеркнула советник управляющего делами президента Елена Крылова.
Напомним, серьезное ДТП произошло в центре столицы в четверг, 1 апреля. Audi пранкера Эдварда Била неподалеку от метро Смоленская на Садовом кольце вылетела на встречную полосу и столкнулась с несколькими машинами. Пострадали две женщины.
Фото: Global Look Press
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