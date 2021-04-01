Автомобиль Дмитрия Пескова попал в ДТП с такси

У нее смяты крыло, пассажирская дверь и сломаны бампер, ось заднего колеса. Как пишет РБК, машина закреплена за Песковым, но его самого в момент аварии в транспортном средстве не было. «Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было», — уточнил чиновник. За рулем Genesis был водитель, которого недавно взяли на работу.

По данным издания, материалы дорожно-транспортного происшествия находятся в группе разбора, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. «Мы не предоставляем данные о пассажирах автомобилей транспортных комбинатов УДП», — подчеркнула советник управляющего делами президента Елена Крылова.

Напомним, серьезное ДТП произошло в центре столицы в четверг, 1 апреля. Audi пранкера Эдварда Била неподалеку от метро Смоленская на Садовом кольце вылетела на встречную полосу и столкнулась с несколькими машинами. Пострадали две женщины.