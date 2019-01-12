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Анастасия Костенко снова намекнула на свою вторую беременность

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Анастасия Костенко с дочкой Миланой

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24-летняя супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия не только не пытается опровергнуть слухи о том, что она вновь беременна, но, наоборот, подогревает их.

Не так давно Анастасия Костенко заговорила о том, что скучает по себе беременной. Подписчики модели и молодой мамы даже заподозрили, что она уже хочет второго ребенка, спустя всего полгода после появления на свет дочки. А на днях девушка спровоцировала новую волну слухов о своем интересном положении — некоторые интернет-пользователи сочли, что она уже забеременела.

Дело в том, что недавно Анастасия перевела дочку Милану на искуственное вскармливание. «Перевела на смесь по двум очень важным причинам и признаюсь, что очень скучаю по этому волшебному моменту «ребенок-мама», — заявила модель в своем микроблоге, показав новое фото с подросшей девочкой. «Обычно врачи просят об этом, когда мама снова беременна!», «Да, молоко теряет все свойства, если мамочка вынашивает еще одного ребеночка», — стали писать некоторые фолловеры Костенко.

Как бы там ни было, пока неизбежные при беременности изменения в фигуре девушки не видны. К слову, Анастасия и Дмитрий мечтают о большой семье, Костенко то и дело намекает на это в своих постах. Недавно, например, она написала, что, как ей кажется, Милана будет хорошей старшей сестрой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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