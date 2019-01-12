Анастасия Костенко снова намекнула на свою вторую беременность

Дело в том, что недавно Анастасия перевела дочку Милану на искуственное вскармливание. «Перевела на смесь по двум очень важным причинам и признаюсь, что очень скучаю по этому волшебному моменту «ребенок-мама», — заявила модель в своем микроблоге, показав новое фото с подросшей девочкой. «Обычно врачи просят об этом, когда мама снова беременна!», «Да, молоко теряет все свойства, если мамочка вынашивает еще одного ребеночка», — стали писать некоторые фолловеры Костенко.

Как бы там ни было, пока неизбежные при беременности изменения в фигуре девушки не видны. К слову, Анастасия и Дмитрий мечтают о большой семье, Костенко то и дело намекает на это в своих постах. Недавно, например, она написала, что, как ей кажется, Милана будет хорошей старшей сестрой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram