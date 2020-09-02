Анастасия Костенко удивила Сеть «неидеальным» телом: «Муж намекнул, что пора в зал»

«В смысле намекнул?», «Да отличная у Вас фигура, Вы же девушка, все на месте. Зачем равняться на выдуманные стандарты красоты. Вы у себя одна единственная, неповторимая. Любите себя и цените», «Отличная фигура! Странные намеки», «Че он там намекнул?», «Настя, отличная форма! А для родившей полгода назад почти недосягаемая», «Идеальная фигура, даже не скажешь что мамочка двоих принцесс», - удивились одни подписчицы.

«Правильно, нечего расслабляться) хотя фигурка очень красивая, весь труд видно», «Расскажите о диете», «Поделитесь любимыми упражнениями», - поддержали другие.

А как относитесь вы к подобным намекам от мужчин?