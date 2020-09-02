Анастасия Костенко удивила Сеть «неидеальным» телом: «Муж намекнул, что пора в зал»
Фото: Instagram Анастасии Костенко
Фотографии, которыми поделилась в своем блоге молодая мама Анастасия Костенко, а особенно подпись к ним, удивили ее подписчиков. «И не скажешь же, что 2 недели я без спорта. Муж намекнул, что как бы пора возвращаться. Да, родной? P.S. Девчонки, делитесь, где в Казани классный спортзал?», - написала она.
«В смысле намекнул?», «Да отличная у Вас фигура, Вы же девушка, все на месте. Зачем равняться на выдуманные стандарты красоты. Вы у себя одна единственная, неповторимая. Любите себя и цените», «Отличная фигура! Странные намеки», «Че он там намекнул?», «Настя, отличная форма! А для родившей полгода назад почти недосягаемая», «Идеальная фигура, даже не скажешь что мамочка двоих принцесс», - удивились одни подписчицы.
«Правильно, нечего расслабляться) хотя фигурка очень красивая, весь труд видно», «Расскажите о диете», «Поделитесь любимыми упражнениями», - поддержали другие.
А как относитесь вы к подобным намекам от мужчин?
Фото и видео: Instagram/@kostenko.94
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