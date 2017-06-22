«Чем мой парень не Брэд Питт»: 54-летняя Алена Свиридова похвасталась молодым и красивым мужем
Пары, в которых мужчина намного моложе своей возлюбленной, в последнее время не редкость. Однако пять лет назад, когда популярная певица Алена Свиридова в эфире шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» официально представила своего бойфренда, бизнесмена Давида Варданяна, публика была настроена скептически. Еще бы: этот красавчик младше своей избранницы на 16 лет!
Несмотря на разницу в возрасте, влюбленные до сих пор счастливы вместе. В 2014 году они тайно зарегистрировали свои отношения, и в последнее время Алена все чаще хвастается своим красавцем мужем. Недавно артистка опубликовала редкое фото с Давидом, сделанное во время романтического отдыха в Испании, теперь же продемонстрировала, каким он может быть в официальной обстановке.
«Светский раут», — пояснила она, добавив забавные хештеги: #чеммойпареньнебрэдпит, #дружбанародов, #единствопротивоположностей.
«Вы абсолютно прекрасны», «Очень красивая пара», «У прекрасной, стильной и талантливой девушки - достойный мужчина! Вы лучшие, ребята», — восхищены подписчики.
Напомним, что Алена Свиридова трижды была замужем: два раза официально и один — в гражданском браке. От первого мужа Сергея певица родила сына Василия, от третьего, 20-летнего манекенщика Дмитрия Мирошниченко, — сына Гришу. Брак с американским дипломатом Генри Пикоком был красивым, но недолгим.
В недавнем откровенном разговоре с Юлией Меньшовой звезда призналась, что не особо рассчитывает на мужчин, они для нее скорее попутчики в этой жизни. Самым важным Алена считает кровное родство или очень долгие отношения. Похоже, Давиду удалось завоевать сердце этой гордой и сильной женщины.
Фото: instagram.com, starface.ru