Алена Свиридова продемонстрировала гармонию с молодым супругом

Пары, в которых мужчина намного моложе своей возлюбленной, в последнее время не редкость. Однако пять лет назад, когда популярная певица Алена Свиридова в эфире шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» официально представила своего бойфренда, бизнесмена Давида Варданяна, публика была настроена скептически. Еще бы: этот красавчик младше своей избранницы на 16 лет!

Несмотря на разницу в возрасте, влюбленные до сих пор счастливы вместе. В 2014 году они тайно зарегистрировали свои отношения, и в последнее время Алена все чаще хвастается своим красавцем мужем. Недавно артистка опубликовала редкое фото с Давидом, сделанное во время романтического отдыха в Испании, теперь же продемонстрировала, каким он может быть в официальной обстановке.