54-летняя Алена Свиридова не только популярная певица, но и мама двоих сыновей. И если с 13-летним сыном Григорием артистка почти неразлучна, то вот с 33-летним Василием Алена видится крайне редко. Дело в том, что старший сын уже давно взрослый состоявшийся человек, к тому же живет в Канаде. Поэтому каждая встреча с ним приносит Свиридовой настоящее материнское счастье.

Несколько часов назад певица опубликовала в Instagram редкое фото с Василием, сообщив подписчикам о долгожданной встрече с сыном, которая произошла в Париже.

Встреча в Париже:) #мойлюбимыйсын #июнь #2017 #paris Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Июн 7 2017 в 12:43 PDT

Многие пользователи Сети отметили, что старший наследник очень похож на звездную маму, а сама Алена выглядит свежо и молодо рядом со взрослым сыном: «Это сынок??? Вау!! Как круто!! Соглашусь про взрослого сына и молоденькую маму», «Красавчик сынуля ! Да и мама что надо ! Молода и талантлива !», «Какой красавчик! », «как же приятно видеть взрослых детей и их молодых мам», «Боже! Красивые такие! И совсем не похоже что мама с сыном».

Фото: instagram.com, globallookpress.com