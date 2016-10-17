Артистка счастлива в отношениях с мужчиной, который младше ее на 14 лет

Пять лет назад на программе Андрея Малахова «Пусть говорят» Алена Свиридова представила своего нового возлюбленного, бизнесмена Давида Варданяна, который младше ее на 14 лет. С тех пор певица наслаждается совместной жизнью с молодым спутником и предпочитает не впускать поклонников и прессу в их отношения.

Однако недавно артистка опубликовала редкое фото с Давидом, сделанное во время романтического отдыха в Испании.

Где завтрак? Уж нет сил терпеть:) #marbella Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Май 29 2017 в 1:01 PDT

Как ранее уже отмечали пользователи Сети, Алена выглядит гораздо моложе своих 54-х лет и находится в отличной форме, что позволяет ей без стеснения носить откровенные наряды и бикини. А на свежем снимке, где Свиридова сидит рядом с 40-летним возлюбленным, ее и вовсе не отличить от юной девушки.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Окт 16 2016 в 11:31 PDT

Фото: instagram.com