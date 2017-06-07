Во вторник, 6 июня, в эфир вышел очередной выпуск телепрограммы «Наедине со всеми». Гостьей Юлии Меньшовой стала популярная певица Алена Свиридова. 54-летняя артистка рассказала, что до сих пор верит в мечты и носит розовые очки, стараясь идеализировать жизнь, но боль, которую она пережила, научила ее быть сильной. «Подружки, которые мне наставляли рога с мужьями — их я быстро простила, а мужей как-то не быстро», — вспомнила она.

Юлия Меньшова напомнила своей гостье, что в одном из интервью та говорила, что ее второй брак распался из-за того, что она не умела и не была готова понимать и прощать. Певица попыталась объяснить: «Как ни странно, что касается нелюбимых мужчин, я понимаю и прощаю всех. Какая-то идеализация мужчины, который с тобой — она мешает. Сложно вернуться к реальному человеку, наверное». Тем не менее с опытом и возрастом Алена стала мудрее.

Секрет женского счастья, по ее мнению, заключается в том, чтобы признаться себе, что мужчину любишь так же, как ты любишь ребенка. «Ты же любишь его со всеми подгузниками, памперсами, двойками, хамством, со всем, что он выдает — эта любовь безусловная. Мужчин мы любим так же, на самом деле», — рассуждает Алена. Она советует забыть о стереотипах: «Все говорят: "Он тебе изменил — брось его, он мерзавец". Нет, он живой. Он пошел экспериментировать. Иногда удачно, иногда — нет».

«Для женщины 90 процентов ее жизни это отношения. А 10 процентов — все остальное. Это — ошибка. Так не должно быть», — уверена Алена. Нужно иметь то, что доставляет тебе не меньшую радость, чем семья. Между влюбленными должно быть расстояние, свобода, право на ошибку.

Пережить боль проще, если понимать, что все скоро закончится.

Мужчин, которые были с ней рядом, Алена не считает родными людьми. «У меня уже были мужья. И я не испытываю чувств к ушедшим бракам. Не знаю, может быть, кого-то это связывает больше...», — говорит Алена.

Для Алены такой радостью стало творчество. Она призналась, что молит Бога не забирать у нее вдохновение. Она не боится смерти и одиночества, как другие люди: «Я не могу остаться одной. У меня есть мама, папа недавно ушел. У меня есть двоюродная сестра, брат, родной брат, у меня есть двое детей, у меня есть друзья. Меня абсолютно не волнует, кто будет сильнее грустить, когда я уйду. Потому что я просто открою дверь и уйду туда, куда ко мне все придут, я не отношусь к смерти фатально. Я боюсь мучений, страданий, болезни, немощи, отключки головы. Но самой смерти я не боюсь. Есть ощущение, что никто никуда не уйдет», — призналась звезда.

Фото: starface.ru, instagram.com