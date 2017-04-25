54-летняя Алена Свиридова может похвастаться не только своей карьерой, но и двумя сыновьями: 33-летним Василием от первого брака с Сергеем Свиридовым и 13-летним Григорием от манекенщика Дмитрия Мирошниченко. Если со страшим наследником артистка видится редко, то вот с младшим они почти неразлучны. Мальчик живет вместе с мамой в Москве и учится в кадетском училище.

Недавно на своей странице в Instagram Алена опубликовала фото с сыном, на котором видно, что несмотря на свой юный возраст, Григорий уже перерос маму. Поклонники певицы были удивлены тем, как сильно подрос и изменился юноша.

«Гриша - всё выше, и выше!», «Красивый парень !», «Какой большой уже! Папины гены...», «Маму перерос)))», «красавчик какой», - написали фанаты Свиридовой.

Артистка одна воспитывает мальчика. По ее словам появление сына полностью изменило ее жизнь: она обрела любовь, верность и избавилась от одиночества.

Фото: instagram