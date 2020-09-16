Бывшая жена рыжего «Иванушки» устроила мужу-баскетболисту и маленькому сыну милую фотосессию в спортзале

Бышая жена рыжего «Иванушки» Марина Зубкова показала трогательные кадры с подросшим 8-месячным сыном Сашей и мужем-баскетболистом Андреем. Она сфотографировала своих любимых мужчин на баскетбольной площадке, где играет ее супруг за клуб «Зенит».

«Первый раз у папы на игре!», — подписала она фото.