Бывшая жена рыжего «Иванушки» устроила мужу-баскетболисту и маленькому сыну милую фотосессию в спортзале
Фото: www.instagram.com/m.a.s.h.a._z/
Бышая жена рыжего «Иванушки» Марина Зубкова показала трогательные кадры с подросшим 8-месячным сыном Сашей и мужем-баскетболистом Андреем. Она сфотографировала своих любимых мужчин на баскетбольной площадке, где играет ее супруг за клуб «Зенит».
«Первый раз у папы на игре!», — подписала она фото.
«Какие вы замечательные», «Красивая семья. Счастья и любви вам на долгие годы!», «Чудесная, любящая, красивая семья! Любуюсь вами», «Суперкрасавцы», «Копия папы», «Какая красавица», — прокомментировали подписчики Марины.
Марина и Андрей Григорьев-Аполлонов развелись осенью 2019 года после 16 лет отношений, когда она уже ждала ребенка от баскетболиста. Разрыв «иванушки» с женой произошел несколькими месяцами ранее, но долгое время артист уверял, что у него в семье все отлично. Марина и Андрей Зубковы поженились в канун нового, 2019 года, а через пару недель у них родился сын Саша. Для спертсмена ребенок стал первым, а для его жены третьим: у Марины есть два сына-подростка от Андрея Григорьева-Аполлонова. Причем после развода они «поделили» детей.
Фото и видео: Instagram Марины Зубковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!