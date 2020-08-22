Андрей Григорьев-Апполонов «поделил» детей с бывшей женой: «Ваня будет со мной, Тема остается с мамой»

Около года назад «рыжий Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов сообщил о разводе с женой, Марией Банковой. Сейчас Мария счастлива в новых отношениях, Андрей личную жизнь не афиширует.

С детьми - 12-летним Артемием и 16-летним Иваном - Андрей и Мария сохранили стабильно хорошие отношения. Настолько, что смогли безболезненно разделить обязанности по их воспитанию.

«Мы не виделись больше 4 месяцев. Особенно младший Тема истосковался. Зато встреча получилась феноменальной. По секрету скажу, что Ваня, отучившись год в Питере, возвращается учиться в Москву, а значит, жить будет со мной! Тема остается с мамой. Они оба по-прежнему играют в хоккей и радуют меня тем, что великолепно говорят по-английски», — рассказал «Иванушка» после встречи с семьей, которая постоянно живет в Питере.

На данный момент Андрей живет то в Москве, то в Сочи, где ему даже поставили памятник. По всей видимости, осенью артист снова переберется в столицу.