48-летний Андрей Григорьев-Апполонов расстался с женой: «Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни»

На прошлой неделе светские сплетники судачили: жена «рыжего Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова ушла от него к баскетболисту. Вначале артист пытался опровергнуть слухи, но сегодня признался: они с супругой больше не вместе.

«Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья — моя жизнь! #всеммир #мымудрые #любовьнержавеет #паникинет #шоубизкошмар», — написал он.