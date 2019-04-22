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48-летний Андрей Григорьев-Апполонов расстался с женой: «Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Григорьев-Апполонов с женой

Фото: Instagram Андрея Григорьева-Апполонова
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«Рыжий Иванушка» сделал официальное заявление о своем браке.

На прошлой неделе светские сплетники судачили: жена «рыжего Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова ушла от него к баскетболисту. Вначале артист пытался опровергнуть слухи, но сегодня признался: они с супругой больше не вместе.

«Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья — моя жизнь! #всеммир #мымудрые #любовьнержавеет #паникинет #шоубизкошмар», — написал он.

48-летний Андрей Григорьев-Апполонов и 34-летняя Мария Банкова воспитывают двоих сыновей — Ивана и Артемия. Пара познакомилась в 2002 году, после рождения младшего сына они узаконили отношения.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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