Жена рыжего «иванушки» Григорьева-Аполлонова подала на развод

Жена «иванушки» ушла к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову, оставив двоих сыновей с отцом. Но даже после начала у жены нового романа Андрей Григорьев-Аполлонов не терял надежды, что она к нему вернется. В интервью певец рассказывал, что любит жену все также сильно.

Первое судебное заседание о разводе артиста с супругой уже прошло в Пресненском суде столицы, сообщает «СтарХит». 10 сентября Григорьев-Аполлонов станет холостяком. 15-летний Иван и 11-летний Артемий пока живут с отцом, но в любой момент, когда захотят, могут переехать к маме. В окружении теперь уже почти бывших мужа и жены отмечают, что все бракоразводные процедуры Андрей и Марина хотят пройти мирно, в том числе определения места проживания сыновей.