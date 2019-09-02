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Жена рыжего «иванушки» Григорьева-Аполлонова подала на развод

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей и Марина Григорьевы-Аполлоновы

Фото: Instagram

49-летний певец станет завидным холостяком.

Летом солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил фанатам нерадостную новость: от него ушла. Артист всеми силами пытался спасти брак, и даже некоторое время отрицал факт расставания. Теперь его жена Марина официально подала на развод.

Жена «иванушки» ушла к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову, оставив двоих сыновей с отцом. Но даже после начала у жены нового романа Андрей Григорьев-Аполлонов не терял надежды, что она к нему вернется. В интервью певец рассказывал, что любит жену все также сильно.

Первое судебное заседание о разводе артиста с супругой уже прошло в Пресненском суде столицы, сообщает «СтарХит». 10 сентября Григорьев-Аполлонов станет холостяком. 15-летний Иван и 11-летний Артемий пока живут с отцом, но в любой момент, когда захотят, могут переехать к маме. В окружении теперь уже почти бывших мужа и жены отмечают, что все бракоразводные процедуры Андрей и Марина хотят пройти мирно, в том числе определения места проживания сыновей.

Марина и Андрей

Фото: Instagram

Экс-жена Григорьева-Аполлонова и Андрей Зубков перестали скрывать свои отношения. Так, в Instagram спортсмена появляются фотки с любимой женщиной. Недавно Андрей и марина вернулись из США, где провели отпуск и отметили 28-й день рождения баскетболиста.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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