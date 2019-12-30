Бывшая жена рыжего «иванушки» вышла замуж и сменила фамилию

Андрей Зубков сделала любимой женщине предложение всего месяц назад. Развод Марины и Андрея Григорьевых-Аполлоновых состоялся осенью. Экс-супруги прожили в браке 11 лет, но их роман начался за несколько лет до этого, когда девушке было всего 17. У них родились двое сыновей — Иван и Артемий.

Рыжий «иванушка» долго отрицал, что их семья рушится. Григорьев-Аполлонов признавался, что они с Мариной взяли тайм-аут, но о том, что она от него ушла к спортсмену, не рассказывал.

По иронии судьбы это уже вторая женщина солиста группы «Иванушки International», которая ушла от него к баскетболисту по имени Андрей. Первая гражданская жена артиста променяла его на баскетболиста Андрея Кириленко.