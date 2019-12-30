Бывшая жена рыжего «иванушки» вышла замуж и сменила фамилию
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Фото: Instagram
Экс-супруга рыжего «иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова через несколько месяцев после развода с артистом вновь вышла замуж. Избранником Марины стал баскетболист Андрей Зубков.
О том, что они официально стали семьей Марина и Андрей сообщили в Instagram, опубликовав фотографию свидетельства о заключении брака. Судя по документу, Марина отказалась от звездной фамилии и стала Зубковой. Изменился и ник Марины в социальной сети.
Фото: Instagram
Влюбленные расписались в одном из загсов Санкт-Петербурга и в хэштеге намекнули, что скоро отпразднуют это событие.
Андрей Зубков сделала любимой женщине предложение всего месяц назад. Развод Марины и Андрея Григорьевых-Аполлоновых состоялся осенью. Экс-супруги прожили в браке 11 лет, но их роман начался за несколько лет до этого, когда девушке было всего 17. У них родились двое сыновей — Иван и Артемий.
Рыжий «иванушка» долго отрицал, что их семья рушится. Григорьев-Аполлонов признавался, что они с Мариной взяли тайм-аут, но о том, что она от него ушла к спортсмену, не рассказывал.
По иронии судьбы это уже вторая женщина солиста группы «Иванушки International», которая ушла от него к баскетболисту по имени Андрей. Первая гражданская жена артиста променяла его на баскетболиста Андрея Кириленко.
Фото и видео: Instagram
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