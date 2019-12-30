passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бывшая жена рыжего «иванушки» вышла замуж и сменила фамилию

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Марина и Андрей Зубковы

Фото: Instagram

Марина стала женой баскетболиста.

Экс-супруга рыжего «иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова через несколько месяцев после развода с артистом вновь вышла замуж. Избранником Марины стал баскетболист Андрей Зубков.

О том, что они официально стали семьей Марина и Андрей сообщили в Instagram, опубликовав фотографию свидетельства о заключении брака. Судя по документу, Марина отказалась от звездной фамилии и стала Зубковой. Изменился и ник Марины в социальной сети.

Фото: Instagram

Влюбленные расписались в одном из загсов Санкт-Петербурга и в хэштеге намекнули, что скоро отпразднуют это событие.

Андрей Зубков сделала любимой женщине предложение всего месяц назад. Развод Марины и Андрея Григорьевых-Аполлоновых состоялся осенью. Экс-супруги прожили в браке 11 лет, но их роман начался за несколько лет до этого, когда девушке было всего 17. У них родились двое сыновей — Иван и Артемий.

Рыжий «иванушка» долго отрицал, что их семья рушится. Григорьев-Аполлонов признавался, что они с Мариной взяли тайм-аут, но о том, что она от него ушла к спортсмену, не рассказывал.

По иронии судьбы это уже вторая женщина солиста группы «Иванушки International», которая ушла от него к баскетболисту по имени Андрей. Первая гражданская жена артиста променяла его на баскетболиста Андрея Кириленко.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!