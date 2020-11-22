«Было трудно дышать»: Виктория Макарская рассказала о «жертвах» ради беременности

Виктория и Антон Макарские — одна из самых счастливых семейных пар российского шоу-бизнеса. Однако в эфире передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Виктория призналась, что в их семье не все так гладко. Звезда поделилась личной историей, случившейся с ней во время беременности и рассказала о «жертвах» ради детей: «Мне врачи дали слишком большую дозу гормонов, у меня прохудились сосуды. Я не понимала, что со мной, только чувствовала, что умираю. Оказалось, что жидкость у меня в организме пошла во все внутренние органы. Врачи срочно без наркоза откачивали воду из меня. В легких на треть была вода, мне было трудно дышать». Кроме того, Виктория призналась, что у них не получалось завести ребенка 13 лет, несмотря на все попытки. Однажды артистка даже рисковала жизнью из-за осложнений, связанных с ЭКО. Она согласилась на процедуру с легкостью, но понимала, что последствия могут привести к трагедии.