Виктория Макарская встала на защиту мужа: «Тиран и деспот? Мне иногда его жаль»

Супруга актера Антона Макарского Виктория ведет семейный блог. В нем она рассказывает о семейной жизни, и часто сталкивается с критикой из-за не всегда «ровного» поведения мужа. Устав от негативных комментариев, она решила расставить все точки над «и».

«Кто-кто? Мой Антоша? "Тиран" и "деспот"? Женшины, которые это пишут, дорогие, простите меня, грешницу, а вы не задумывались о том, что возможно он просто нормальный, сильный, умный, авторитарный и ооочень темпераментный, настоящий МУЖЧИНА, который считает стыдным что-то "строить из себя", и даже не пытаясь изображать "розовые сопельки" в наших семейных ТВ- эфирах, просто очень открыто и ЧЕСТНО выражает свои чувства и эмоции, как говорится, "здесь и сейчас"? Вот например, вне плана, приехали к нам операторы, и сию минуту у него настроение уставшее и "не очень", такое, как есть, и он ни за что не станет с фальшивой улыбкой "говорить и показывать", что оно у него восхитительно хорошее... По-моему личному мнению, это качество, для прекрасного артиста, умеющего профессионально и гениально вжиться в любую роль, вообще-то очень редкое и ценное. Как и желание не врать. Не гламурный, не пафосный. Просто очень открытый человек», — написала она.