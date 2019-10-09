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«Очень красивая семья»: в Сети обсуждают трогательное фото Макарских с подросшими детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Антон и Виктория Макарские

Фото: Instagram Антона и Виктории Макарских

Виктория и Антон Макарские принимают комплименты от поклонников.

Фотографии с детьми появляются в блоге 46-летней Виктории и 43-летнего Антона Макарских с завидной регулярностью, однако снимок, на котором запечатлена вся семья на шопинге, обещает стать хитом.

«Какие вы замечательные», «Очень красивая семья», «Дети просто заглядение», «Папе и дочке "лайк"», «Какие ушки», «Как же приятно смотреть на вашу семью», — комментируют подписчики блога Макарских.

Виктория не раз жаловалась на сложный характер супруга, однако тираном или деспотом она его не считает. «Он просто нормальный, сильный, умный, авторитарный и ооочень темпераментный, настоящий МУЖЧИНА, который считает стыдным что-то "строить из себя", и даже не пытаясь изображать "розовые сопельки" в наших семейных ТВ- эфирах, просто очень открыто и ЧЕСТНО выражает свои чувства и эмоции, как говорится, "здесь и сейчас"», — писала она в семейном блоге.

Фото и видео: instagram

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