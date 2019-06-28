«Фата висит у нас вместе с иконами в спальне»: жена Антона Макарского рассказала, как удерживала мужа

43-летний актер Антон Макарский и 46-летняя экс-певица Виктория Морозова вместе уже 20 лет. Они поженились, будучи совсем молодыми, и их жизнь не была простой.

Свадьбу пара сыграла не сразу: иногородние влюбленные (Антон приехал из Пензы, а Виктория — из Витебска) не могли заключить законный брак без определенного набора документов. Вместо этого они уговорили батюшку повенчать их, чтобы это удерживало их вместе. «Мы понимали, что у нас идут бои без правил. Самые настоящие бои без самых настоящих правил. Рубилово жесткое было, потому что два совершенно разных человека, вдруг понимая, что они не могут друг без друга, начинают притираться. Это был очень такой трудный момент. Ссорились из-за всего, это же повод, мы бодались очень сильно», — рассказал Макарский в передаче «Судьба человека».

Антон Макарский не скрывает, что у него всегда был сложный характер: «Я пытался уходить. Три раза я уходил, в первый год. Я понимал, что невозможно. Но Вика возвращала. Я же по старой привычке сразу в штопор уходил, организм здоровый, я уходил и куролесил днями и ночами без перерыва. Дней через 5 или 6 Вика меня находила и возвращала меня всеми правдами и неправдами. Это было очень круто с ее стороны», — поделился он в беседе с Борисом Корчевниковым.

Антону было трудно пережить то, что жена успешнее его: актера воспринимали как пензенского мужа известной тогда певицы. «Я уверена, что именно поэтому Антон повел меня в ЗаГС и записал меня "Макарской"», — делится мнением Виктория.

Свадьбу сыграли скромную: платье невеста взяла напрокат, а фату — купила за 900 рублей, и она стала единственным, что осталось у нее на память о столь важном шаге. «Фата висит у нас с иконами вместе, в спальне», — призналась Виктория.

Все изменилось после того, как актеру досталась роль в мюзикле «Нотр-Дам-де-Пари», стало везти с заработками, а его супруга из-за операции потеряла голос и не решила его вдохновлять и поддерживать.

«Все почитатели таланта Антона стали говорить: "Да зачем тебе она нужна, сними кольцо, зачем тебе эта корова" — не по-доброму так люди реагировали на то, что он женат. Я пережила, я помню физически ту ужасную волну негатива», — вспоминает Макарская.

«Когда Антон стал зарабатывать деньги, у нас все стало хорошо. Во-первых, Антон перестал уходить. У него исчезли разные комплексы. Во-вторых, Боря, если бы ты знал, какое для меня это было счастье. Когда меня спрашивают о какой-то профессиональной ревности, я даже не понимаю, о чем идет речь. Я больше всех радовалась. Мне казалось, что Антон — самый гениальный. Я стала ходить по всем режиссерам, по "Мосфильму", по всем кабинетам. Говорила: "Снимайте его в кино. Вы не видите, он гениальный! Никто так не поет, никто так не сыграет. Посмотрите на его глаза, посмотрите какой он"», — со страстью рассказывает супруга актера.

Пара выдержала испытание медными трубами. Сейчас, когда популярность сошла на нет, они воспитывают двух детей, которых смогли зачать через 13 лет после начала семейной жизни.