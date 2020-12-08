«Будто и не было развода»: Резо Гигинеишвили показал редкое фото с Надеждой Михалковой

«Классная пара, хоть бы помирились», «Надежда очень естественная и милая», «Надя прелесть! Обожаю!», «Ну вдруг... Ну пожалуйста», «Глядя на это фото думаешь, у вас будто и не было развода», «Надя удивительная», «Ваша пара — огонь», «Красавцы», — посыпались комментарии от подписчиков режиссера, выразивших надежду, что Михалкова и Гигинеишвили могут вновь быть вместе.

Надежда и Резо поженились в 2010 году, у них родились двое детей — Нина и Иван. Но в 2017-м они объявили о разводе. Надежда Михалкова в недавнем интервью призналась, что тяжело переживала расставание с мужем. «Ради детей я отодвинула обиду и гордыню на задний план», — сказала она тогда, не скрывая, что была разбита разводом. К тому же незадолго до этого она пережила послеродовую депрессию. «Я думала, что мне пришел конец, что я плохая мать. У меня даже были плохие мысли насчет детей», — откровенно признавалась актриса. Она рассказала, что выкарабкаться ей помогла поддержка старшей сестры Анны Михалковой.

Резо Гигинеишвили до Надежды был женат на выпускнице «Фабрики звезд» Анастасии Кочетковой, у них есть дочь Мария. Девочка живет с матерью в США. А третьей избранницей режиссера стала бизнес-леди Надежда Оболенцева. Летом 2019 года они сыграли пышную свадьбу, но брак их не продержался и года, супруги развелись.