Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева развелись?
Фото: Instagram/@nadineobolentseva
В июле 2019 года светская Москва гуляла на свадьбе режиссера Резо Гигинеишвили и его избранницы Надежды Оболенцевой. Год спустя в Сети появились слухи о том, что в отношениях пары не все так гладко.
«#говорятчто эти товарищи таки развелись. Причины - вранье и обманутые ожидания насчёт денег с обеих сторон», — сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Сами супруги появившуюся информацию не комментируют.
Напомним, этот брак стал третьим как для жениха, так и для невесты. Грузинский режиссер был женат на выпускнице «Фабрики звезд» Анастасии Кочетковой, в 2006 году супруга подарила ему дочь Машу. В браке с младшей дочерью Никиты Михалкова Надеждой у режиссёра родились дочь Нина (в 2011 году) и сын Иван (в 2013 году). В свою очередь, светская львица Надежда Оболенцева была замужем за олигархом Денисом Михайловым и топ-менеджером группы компаний «Нефтегазиндустрия» Айратом Исхаковым.
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Фото: Instagram/@nadineobolentseva, @rezofilm
Видео: Instagram
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