Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева развелись?

В июле 2019 года светская Москва гуляла на свадьбе режиссера Резо Гигинеишвили и его избранницы Надежды Оболенцевой. Год спустя в Сети появились слухи о том, что в отношениях пары не все так гладко.

«#говорятчто эти товарищи таки развелись. Причины - вранье и обманутые ожидания насчёт денег с обеих сторон», — сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Сами супруги появившуюся информацию не комментируют.