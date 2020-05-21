Надежда Михалкова впервые открыто показала детей от Резо Гигинеишвили в их день рождения: «Люблю до неба»

«Только 21 мая в 8.30 утра может раздаться телефонный звонок со словами "Доброе утро, это капитан Америка, ну что? Начнем квест?". Самый счастливый день — день рождения Нины и Вани. Как говорит Ваня, "люблю до неба и там еще маааленькое отверстие и вот даже выше него". Лучше описать мою любовь к вам у меня не получается! И спасибо что нас с @rezofilm держите в тонусе, скучать не приходится. С днем рождения Нина и Ваня!», — написала поздравление счастливая мать.

Резо и Надежда были женаты 7 лет, и ради детей после развода остались друзьями. Недавно в откровенном интервью Надежда Михалкова призналась: ради сына и дочери ей пришлось задвинуть свои обиды в глубину души, чтобы растить их в любви вместе с их отцом. Она также не стала скрывать, что материнство далось ей нелегко. Долгое время она страдала от серьезной послеродовой депрессии, и выбраться из нее ей помогла старшая сестра Анна.