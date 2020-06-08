Резо Гигинеишвили и Анастасия Кочеткова обменялись любезностями в день рождения красавицы-дочери

«"Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине". Маруся, это не мои слова, твой папа не так поумнел, это слова, написанные одним мудрым человеком давным-давно, но когда я тебя увидел в первый раз, именно в то мгновенье, когда я услышал твой голос, я ощутил смысл этих слов. И как всегда с людьми случается, потом многое забыл. Но понял одно благодаря тебе, что я уже не главный. Ты мой ангел-хранитель. Постараюсь тебя не подвести своим поведением. Люблю тебя, с Днем Рождения! Папа всегда рядом! Спасибо твоей маме за тебя! @kochetkovaanastasia_ с новорожденной», — написал он.