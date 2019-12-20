«Как брат и сестра»: 46-летняя Мария Миронова вышла в свет с взрослым сыном и удивила Сеть фотографией с ним
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Фото: Пресс-служба
Мария Миронова и Андрей Удалов появились на премьере фильма «Холоп».
В Москве прошла премьера фильма «Холоп». На мероприятии присутствовало немало звезд, но одной из самых ярких пар стали 46-летняя Мария Миронова и ее 27-летний сын Андрей Удалов.
«На премьере фильма "Холоп" с сыном. Ура, мы скоро выходим в прокат! Смотрите во всех кинотеатрах страны с 26 декабря наш "новогодний праздничный торт" — так уже прозвали наше кино. Спасибо большое Alarusse за образ и с Наступающим», — написала актриса под любительским фото в Instagram.
«Ого сын какой взрослый», «Как брат и сестра», — удивились подписчики.
Фото и видео: instagram, пресс-служба
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