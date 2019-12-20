«Как брат и сестра»: 46-летняя Мария Миронова вышла в свет с взрослым сыном и удивила Сеть фотографией с ним

В Москве прошла премьера фильма «Холоп». На мероприятии присутствовало немало звезд, но одной из самых ярких пар стали 46-летняя Мария Миронова и ее 27-летний сын Андрей Удалов.

«На премьере фильма "Холоп" с сыном. Ура, мы скоро выходим в прокат! Смотрите во всех кинотеатрах страны с 26 декабря наш "новогодний праздничный торт" — так уже прозвали наше кино. Спасибо большое Alarusse за образ и с Наступающим», — написала актриса под любительским фото в Instagram.