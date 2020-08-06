Босая Ирина Безрукова в «пижамном» костюме очаровала Сеть

«Красота», «Вы нереальная женщина», «Вы прекрасна и красива», «Ирочка, Вы красавица», «Вам очень идет», — комментируют они.

В последнее время звезда театра и кино вовсю экспериментирует с образом, появляясь то в молодежной одежде, то в стиле «спорт-шик», то в ярких и женственных платьях — стройная фигура позволяет. При этом, являясь примером для многих, Ирина напоминает: в любом «улучшайзинге» нужно оставаться собой, чувствовать себя комфортно и не гнаться за навязанными эталонами.