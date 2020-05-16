Ирина Безрукова высказалась о современных стандартах женской красоты
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Не так давно Ирина Безрукова отпраздновала 55-летие, однако, глядя на актрису, в это сложно поверить. Звезда театра и кино с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру, однако уверяет, что не стоит гнаться за навязанными эталонами. «Сезон красивых платьев можно считать открытым ☀️Хочу кое-что сказать тем, кто отказывается от некоторых прекрасных фасонов только потому, что кто-то навязал нам сумасшедшие стандарты красоты и идеала. Как-то в шутку один мой знакомый сказал: «То, что раньше мы называли милыми ямочками на теле любимой женщины, сейчас почему-то называют целлюлитом». Лично я не считаю, что все женщины должны быть гладкими как манекены. Подкожный жир у женщин — это вполне нормальное явление, правда иногда он выглядит не так эстетично, как хотелось бы, но некоторые корректировки в питании и массаж могут поправить ситуацию 👍 Поэтому не бегите за навязанными эталонами, любите себя и будьте счастливыми 🌷», — высказалась Ирина о современных стандартах женской красоты и поинтересовалась у подписчиц их мнением на эту животрепещущую тему.
«После 38 веду неравный бой и с ямочками и с весом, на войне как на войне: то наступаю, то отступаю😁После карантина не во все платья влезаю😂», «Правильные вещи говорите - нужно любить себя и быть счастливой», «Ирина, бороться))) Вы просто не знаете, что это такое)», «Для того чтобы выглядеть девушкой, приходится оставаться стройной! Тут как-то без вариантов!», «Борюсь. Потому что мне не нравятся «милые ямочки» на моем теле. Только на щечках», «Да, согласна, конечно.Сейчас очень много гимнастик, которые позволяют женщине быть в форме», «Абсолютно согласна!☺️🙏🏽🌸 Красота в уникальности , в неидеальности , в умении быть разными и непохожими», «Немного не согласна, но и не борюсь)», «В меру. У меня тип фигуры груша - верх очень костлявый, а низ покатый при росте 171 вес 55 и даже у меня есть этот целлюлит. Ничего не поделать», «Любить себя точно не надо. Это нравственно портит человека», — высказываются фолловеры.
А вы согласны с мнением Ирины Безруковой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: YouTube
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