Ирина Безрукова высказалась о современных стандартах женской красоты

«После 38 веду неравный бой и с ямочками и с весом, на войне как на войне: то наступаю, то отступаю😁После карантина не во все платья влезаю😂», «Правильные вещи говорите - нужно любить себя и быть счастливой», «Ирина, бороться))) Вы просто не знаете, что это такое)», «Для того чтобы выглядеть девушкой, приходится оставаться стройной! Тут как-то без вариантов!», «Борюсь. Потому что мне не нравятся «милые ямочки» на моем теле. Только на щечках», «Да, согласна, конечно.Сейчас очень много гимнастик, которые позволяют женщине быть в форме», «Абсолютно согласна!☺️🙏🏽🌸 Красота в уникальности , в неидеальности , в умении быть разными и непохожими», «Немного не согласна, но и не борюсь)», «В меру. У меня тип фигуры груша - верх очень костлявый, а низ покатый при росте 171 вес 55 и даже у меня есть этот целлюлит. Ничего не поделать», «Любить себя точно не надо. Это нравственно портит человека», — высказываются фолловеры.

А вы согласны с мнением Ирины Безруковой?