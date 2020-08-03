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Яркие Безрукова и Бочкарева, Хакамада с мужем и другие звезды на премьере фильма «Неистовый»

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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Москве состоялась премьера фильма.

В понедельник, 3 августа, в Москве прошла звездная премьера фильма «Неистовый». Ирина Безрукова и Наталья Бочкарева выбрали яркие наряды для выхода в свет.

Ирина Хакамада пришла с мужем, 64-летним финансистом Владимиром Сиротинским.

(материал дополняется)

Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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