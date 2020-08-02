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Спортивная Безрукова, элегантная Повереннова и другие звезды на премьере фильма «Русалка в Париже»

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Ирина Безрукова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

1 августа в Москве заработали кинотеатры. И это событие отметили премьерами: одной из них стал первый показ фильма французского режиссера Матиаса Мальзьё, рассказывающий о невероятной истории любви. Первыми его посмотрели звездные гости, многие из которых пришли на мероприятие семьями.

На московской премьере фильма «Русалка в Париже» побывали: Лариса Вербицкая, Дарья Повереннова, Ирина Безрукова, Даниил Белых, Елена Борщева, Егор Дружинин, Илья Бачурин и другие знаменитости.

Ирина Безрукова для выхода на мероприятие выбрала красное спортивно-элегантное платье с капюшоном и белые кроссовки.

Ирина Безрукова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Дарья Повереннова позировала в лаконичном элегантном образе: в черных классических брюками облегающей кожаной куртке такого же цвета. Наряд подчеркнул изящность и хрупкость актрисы.

Дарья Повереннова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Многие знаменитости решили посмотреть романтический фильм со своими половинками и даже с детьми. Так, звезда КВН Елена Борщева прибыла на премьеры с супругом Валерием Юшкевичем, а Егор Дружинин — с женой Вероникой Ицкович и сыновьями Тихоном и Платоном.

Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

«Русалка в Париже» — фильм о любви талантливого музыканта (Николя Дювошель), окруженного вниманием женщин, но равнодушного даже к самым ярким красавицам, и русалки (Мэрилин Лима), которую он встретил, прогуливаясь ночью по берегу Сены. Узнав необычную девушку, артист забывает, что когда-то эти сказочные красотки похищали мужские сердца.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, youtube-канал HD Трейлеры

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