Спортивная Безрукова, элегантная Повереннова и другие звезды на премьере фильма «Русалка в Париже»
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
На московской премьере фильма «Русалка в Париже» побывали: Лариса Вербицкая, Дарья Повереннова, Ирина Безрукова, Даниил Белых, Елена Борщева, Егор Дружинин, Илья Бачурин и другие знаменитости.
Ирина Безрукова для выхода на мероприятие выбрала красное спортивно-элегантное платье с капюшоном и белые кроссовки.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Дарья Повереннова позировала в лаконичном элегантном образе: в черных классических брюками облегающей кожаной куртке такого же цвета. Наряд подчеркнул изящность и хрупкость актрисы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Многие знаменитости решили посмотреть романтический фильм со своими половинками и даже с детьми. Так, звезда КВН Елена Борщева прибыла на премьеры с супругом Валерием Юшкевичем, а Егор Дружинин — с женой Вероникой Ицкович и сыновьями Тихоном и Платоном.
«Русалка в Париже» — фильм о любви талантливого музыканта (Николя Дювошель), окруженного вниманием женщин, но равнодушного даже к самым ярким красавицам, и русалки (Мэрилин Лима), которую он встретил, прогуливаясь ночью по берегу Сены. Узнав необычную девушку, артист забывает, что когда-то эти сказочные красотки похищали мужские сердца.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, youtube-канал HD Трейлеры
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