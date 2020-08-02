Спортивная Безрукова, элегантная Повереннова и другие звезды на премьере фильма «Русалка в Париже»

1 августа в Москве заработали кинотеатры. И это событие отметили премьерами: одной из них стал первый показ фильма французского режиссера Матиаса Мальзьё, рассказывающий о невероятной истории любви. Первыми его посмотрели звездные гости, многие из которых пришли на мероприятие семьями.