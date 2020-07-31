Безрукова в молодежном образе, Чиповская с женихом и другие звезды на премьере спектакля

Прогулка по Воробьевым горам прошла под музыку группы OQJAV. Маршрут повторяет прогулку героев «Поэмы конца» Марины Цветаевой: мост, набережная, гора и дополнен фрагментами из «Поэмы горы». Эта история одного расставания, написанная Цветаевой после романа с Константином Родзевичем в Праге в 1924 году — шедевр мировой поэзии. Напряженный внутренний монолог героини в спектакле перебивается умиротворяющим голосом героя, который как будто спасается от эмоционального потрясения в занимательных сведениях об истории моста, миграции рыб в Москве-реке и составе воздуха на Воробьевых горах.