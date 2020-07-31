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Безрукова в молодежном образе, Чиповская с женихом и другие звезды на премьере спектакля

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Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба

Мобильный Художественный театр представил новую аудиопостановку «Рас — Стаемся», главные роли в которой озвучили актриса Аня Чиповская и Вадик Королев — лидер группы OQJAV. На этот раз маршрут спектакля пролегает от выхода из метро Воробьевы горы со стороны Лужников до смотровой площадки у фуникулеров.

Прогулка по Воробьевым горам прошла под музыку группы OQJAV. Маршрут повторяет прогулку героев «Поэмы конца» Марины Цветаевой: мост, набережная, гора и дополнен фрагментами из «Поэмы горы». Эта история одного расставания, написанная Цветаевой после романа с Константином Родзевичем в Праге в 1924 году — шедевр мировой поэзии. Напряженный внутренний монолог героини в спектакле перебивается умиротворяющим голосом героя, который как будто спасается от эмоционального потрясения в занимательных сведениях об истории моста, миграции рыб в Москве-реке и составе воздуха на Воробьевых горах.

Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская

Фото: Пресс-служба

В числе гостей премьеры были звезда премьеры Анна Чиповская, Ирина Безрукова, Юлия Паршута, Алена Чехова, Ирина Йовович, Дарья Михалкова, Виктория Рунцова и многие другие звезды.

Фото: пресс-служба

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