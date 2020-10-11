Саша Бортич умилила новым фото с малюткой-сыном — точной копией себя
Фото: @bortich / Instagram
Саша Бортич прошедшим летом стала мамой и теперь с удовольствием делится с поклонниками трогательными снимками малыша. Знаменитости удалось в рекордные сроки восстановить свою прежнюю форму и даже съездить в небольшое путеешствие с малюткой-сыном по России. Звезда «Холопа» опубликовала новое фото с подросшим сыном, в котором примерила дерзкий образ в черных солнцезащитных очках и тренче, а для малыша выбрала умилительный образ в вязаной шапке и трикотажном комбинезоне. Актриса умилила новым фото с малюткой-сыном — точной копией себя. У мальчика выразительные голубые глаза, в точности как у Саши Бортич.
Новое фото очаровало фолловеров звезды, и они написали десятки нежным комментариев о красоте семьи: «Ах Мама дорогая», «Ути», «Мамин сына», «Искренне желаю вам счастья. Простого, человеческого, такого, как надо именно вам. Спасибо за творчество, Александра!», «Это просто прелесть какая-то», «Красавчик маленький», «Саша, ты супер!!! Одна из моих любимых актрис!!! Безумно красива и талантлива! Успехов тебе во всем, мы все тебя очень любим!», «Милахи! Очень похож на маму!», «Сладкий малыш», «Красавица», «Дерзкие и красивые».
К слову, недавно мы писали, как Саша Бортич показала нежное фото на последнем сроке беременности. 25-летняя звезда «Холопа» и «Я худею» скрывала свое интересное положение и рождение сына, но теперь делится с поклонниками волнующими моментами личной жизни.
А тебе понравилось новое фото Саши Бортич? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @bortich / Instagram
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