Саша Бортич умилила новым фото с малюткой-сыном — точной копией себя

Новое фото очаровало фолловеров звезды, и они написали десятки нежным комментариев о красоте семьи: «Ах Мама дорогая», «Ути», «Мамин сына», «Искренне желаю вам счастья. Простого, человеческого, такого, как надо именно вам. Спасибо за творчество, Александра!», «Это просто прелесть какая-то», «Красавчик маленький», «Саша, ты супер!!! Одна из моих любимых актрис!!! Безумно красива и талантлива! Успехов тебе во всем, мы все тебя очень любим!», «Милахи! Очень похож на маму!», «Сладкий малыш», «Красавица», «Дерзкие и красивые».

К слову, недавно мы писали, как Саша Бортич показала нежное фото на последнем сроке беременности. 25-летняя звезда «Холопа» и «Я худею» скрывала свое интересное положение и рождение сына, но теперь делится с поклонниками волнующими моментами личной жизни.

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