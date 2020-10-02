Саша Бортич очаровала новым селфи с подросшим сыном: «Серьезный мужчина!»

— написала Саша Бортич под фотографией.

К слову, недавно мы писали, как молодая мама Александра Бортич впечатлила фанатов макси-платьем. Актриса поделилась фотографией, на которой позирует в романтичном наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру.

А тебе понравилось новое фото Саши Бортич с сыном? Делись своим мнением в комментариях!