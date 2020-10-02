Саша Бортич очаровала новым селфи с подросшим сыном: «Серьезный мужчина!»
Фото: @bortich / Instagram
Саша Бортич прошедшим летом стала мамой и теперь с удовольствием делится с поклонниками трогательными снимками малыша. Знаменитости удалось в рекордные сроки восстановить свою прежнюю форму и даже съездить в небольшое путеешствие с малюткой-сыном по России. Звезда «Холопа» опубликовала новое фото с подросшим сыном, которое сделала дома на кухне. Малыш позировал на руках мамы, очаровав своей мимикой фолловеров. Александр очень похож на актрису, в особенности поклонников впечатлили огромные голубые глаза — точь-в-точь, как у звездной мамы.
Новое фото очаровало фолловеров звезды, и они написали десятки нежным комментариев о красоте семьи: «Глаза просто нереальные», «Аааааааааа! Слова кончились», «Копия», «Как похож на тебя!!!!!», «Какая красота миленькая. Поздравляю Саша, в последние дни прям все внезапно радуют появлением деток», «Глазки мамины», «Ну какая красота!!!», «Серьезный человек растет !))», «Серьезный мужчина», «Ай какая сладость», «Сашуля какая прелесть , даже дух захватывает», «Это очень сладкий человек!», «Мои любимые», «Ваши глаза».
Как такую сладость сохранять в секрете — я не понимаю
— написала Саша Бортич под фотографией.
К слову, недавно мы писали, как молодая мама Александра Бортич впечатлила фанатов макси-платьем. Актриса поделилась фотографией, на которой позирует в романтичном наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру.
А тебе понравилось новое фото Саши Бортич с сыном? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @bortich / Instagram
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