Саша и Санек: Бортич показала новое нежное фото с сыном-младенцем

Всего пару дней назад 25-летняя Саша Бортич рассказала, что впервые стала мамой и показала фото маленького сына Саши, а сегодня уже порадовала поклонников новым нежным фото с младенцем.

«Хотим сказать большое спасибо всем за добрые слова! Все прочитали, нам очень приятно. Ну, как нам, мне. Санек пока еще ничего не понимает и только ждет, когда уже можно будет снова покушоц», — с юмором написала Саша Бортич в Instagram.