Саша и Санек: Бортич показала новое нежное фото с сыном-младенцем
Фото: www.instagram.com/bortich/
Всего пару дней назад 25-летняя Саша Бортич рассказала, что впервые стала мамой и показала фото маленького сына Саши, а сегодня уже порадовала поклонников новым нежным фото с младенцем.
«Хотим сказать большое спасибо всем за добрые слова! Все прочитали, нам очень приятно. Ну, как нам, мне. Санек пока еще ничего не понимает и только ждет, когда уже можно будет снова покушоц», — с юмором написала Саша Бортич в Instagram.
«Хорошие!», «Саша! Поздравляю! Какая радостная новость», «Класс! Счастье!», «Сашенька, не верится!», «Какая красота, е-мое!», «Какие вы все-таки сладенькие!», «Ну удивила, ничего не скажешь. Как круто!», «Офигенно выглядите!», «Мамуля», «Поздравляю! Какая ты шикарная! Удачи!», — прокомментировали друзья и подписчики молодой мамы.
Слухи о том, что Саша и ее избранник Евгений Савельев станут родителями появились несколько месяцев назад. Тогда он приняла участие в одном из популярных youtube-шоу, куда пришла в просторном пиджаке. На съемках ее поздравили с беременностью, на что она лаконично ответила «спасибо», но снимать верхнюю одежду не стала.
Фото и видео: Instagram Саши Бортич, кадр фильма «Я худею»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!