Барышня-крестьянка: молодая мама Александра Бортич впечатлила фанатов макси-платьем
Фото: Instagram/ @bortich
Звезда фильмов «Я худею» и «Холоп» Саша Бортич недавно стала мамой и теперь с удовольствием делится с поклонниками трогательными снимками малыша. Знаменитости удалось в рекордные сроки восстановить свою прежнюю форму, поэтому она может себе позволить носить наряды, подчеркивающие ее стройную фигуру.
Так, например, молодая мама поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позирует в очень женственном нежно-голубом макси-платье в «крестьянском» стиле. Рукава-фонарики кружевная кокетка и подол в кружеве придали наряду романтичность, а дополнили образ белоснежные кроссовки и массивные украшения.
Стоит отметить, что образ Александры пришелся поклонникам по душе: «Барыня-крестьянка», «Невероятная», «Очень эффектно! Крестьян только не хватает», «Изумительно», «Какое крутое платье!», «Потрясающая», «Очаровательная Саша», «Настоящая графиня», «Шикарный образ», «Какое платье! Какая девушка!», «Нежная и женственная».
Фото: Instagram/ @bortich
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