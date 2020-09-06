Барышня-крестьянка: молодая мама Александра Бортич впечатлила фанатов макси-платьем

Звезда фильмов «Я худею» и «Холоп» Саша Бортич недавно стала мамой и теперь с удовольствием делится с поклонниками трогательными снимками малыша. Знаменитости удалось в рекордные сроки восстановить свою прежнюю форму, поэтому она может себе позволить носить наряды, подчеркивающие ее стройную фигуру.

Так, например, молодая мама поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позирует в очень женственном нежно-голубом макси-платье в «крестьянском» стиле. Рукава-фонарики кружевная кокетка и подол в кружеве придали наряду романтичность, а дополнили образ белоснежные кроссовки и массивные украшения.