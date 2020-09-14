Большой живот, воздушное платье: Саша Бортич показала нежное фото на последнем сроке беременности

Саша Бортич в начале сентября призналась, что стала мамой. У нее с любимым мужчиной Евгением Савельевым родился сын, которого тоже назвали Александром. Актриса тщательно скрывала беременность и не комментировала слухи о том, что ждет малыша. Но, после того, как ее сын родился, она стала показывать подписчикам нежные фото с ним.

Теперь актриса поделилась кадром нежной фотосессии, сделанной на последнем сроке беременности, где позирует с большим животом и в воздушном кремовом платье.