Большой живот, воздушное платье: Саша Бортич показала нежное фото на последнем сроке беременности
Фото: www.instagram.com/bortich/
Саша Бортич в начале сентября призналась, что стала мамой. У нее с любимым мужчиной Евгением Савельевым родился сын, которого тоже назвали Александром. Актриса тщательно скрывала беременность и не комментировала слухи о том, что ждет малыша. Но, после того, как ее сын родился, она стала показывать подписчикам нежные фото с ним.
Теперь актриса поделилась кадром нежной фотосессии, сделанной на последнем сроке беременности, где позирует с большим животом и в воздушном кремовом платье.
«Вы прекрасны! Очень красиво. Счастья вам, вашей семье и вашему маленькому чуду!», «Красотка», «Фотка в стиле "аля Венера". Не хватает нимба над головой», «Как красиво», «Сразу видно, что мальчик, красоту у мамы не забрал», «Невероятная», «Почти богиня... Вся такая нежная...», «Бортич, ты все же неземная, хоть с какой стороны ни посмотри», «Обалденная вы девушка, и беременность вам идет. Вы одна из самых лучших актрис, всегда фильмы с вами смотрю с удовольствием», — отреагировали поклонники Саши Бортич на фото.
Вскоре после рождения первенца молодая мать вернулась к съемкам. В Instagram она показывает свои трудовые будни.
Фото и видео: Instagram Саши Бортич
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