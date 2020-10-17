Бортич впервые рассказала о тайной беременности и любви к мужу: «Лучшие отношения в жизни»

Саша Бортич в новом интервью-подкасте комику Славе Комиссаренко раскрыла немало подробностей своей личной жизни. Актриса впервые честно заговорила о сложностях, которые она испытывала во время беременности. Как призналась звезда: «Коронавирус очень помог, потому что я хотела очень скрыть это все. Потому что я слишком хорошо знаю, какие люди могут быть злые и какие статьи могут писать. Меньше всего хотелось, чтобы люди пытались меня где-то сфотографировать беременную или с телефоном. Я очень скрывалась всякими разными способами. Мы уехали с Женей в Екатеринбург до родов — к Жениной маме решили съездить. И в итоге остались там. Все прошло хорошо, как нельзя лучше, мы там задержались, а потом вернулись в Москву». Саша вспомнила и как пришла на популярное шоу и отказалась снимать пиджак, и журналисты начали писать, что звезда беременна, хотя доказательств не было. Напомним, 25-летняя звезда «Холопа» и «Я худею» скрывала свое интересное положение и рождение сына, но теперь делится с поклонниками волнующими моментами личной жизни.