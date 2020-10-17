Бортич впервые рассказала о тайной беременности и любви к мужу: «Лучшие отношения в жизни»
Фото: @bortich / Instagram
Саша Бортич в новом интервью-подкасте комику Славе Комиссаренко раскрыла немало подробностей своей личной жизни. Актриса впервые честно заговорила о сложностях, которые она испытывала во время беременности. Как призналась звезда: «Коронавирус очень помог, потому что я хотела очень скрыть это все. Потому что я слишком хорошо знаю, какие люди могут быть злые и какие статьи могут писать. Меньше всего хотелось, чтобы люди пытались меня где-то сфотографировать беременную или с телефоном. Я очень скрывалась всякими разными способами. Мы уехали с Женей в Екатеринбург до родов — к Жениной маме решили съездить. И в итоге остались там. Все прошло хорошо, как нельзя лучше, мы там задержались, а потом вернулись в Москву». Саша вспомнила и как пришла на популярное шоу и отказалась снимать пиджак, и журналисты начали писать, что звезда беременна, хотя доказательств не было. Напомним, 25-летняя звезда «Холопа» и «Я худею» скрывала свое интересное положение и рождение сына, но теперь делится с поклонниками волнующими моментами личной жизни.
Фото: @bortich / Instagram
Саша с особым трепетом рассказала о материнстве и сложностях: «Это огромный труда быть мамой!». Актриса призналась, что восхищается матерями-одиночками и женщинами, которые успевают и работать, и воспитывать детей самостоятельно. Саша очень благодарна маме своего супруга и няне, которые помогают ей растить юного Александра. Про сына звезда с нежность сказала: «Он не капризный, очень смешной и клевый. Очень быстрый, в плане ему всего 3 месяца, он так быстро научился держать головку и уже пробует сесть. Хотя другие дети это делают в 5-6 месяцев», и призналась, что чувствует себя «счастливой и отдохнувшей».
Фото: @bortich / Instagram
Саша так же подчеркнула, что сын будет носить фамилию отца: «Саша Савельев». Звезда честно рассказала о модели отношений в семье и нежно добавила, что ей очень повезло с супругом: «Мои лучшие отношения в жизни». Саша выступает за равноправие в семье, но ей особенно приятно, когда открывают дверь или ухаживают. Кроме того, Саша дала совет всем женщинам: «Самое главное — честно говорить о своих чувствах», и мужчинам: «Сейчас очень мало мужчин, в которых можно быть уверенной в отношениях».
Очень хорошо, прекрасно, замечательно сходила к @slavakomissarenko Слава, спасибо за великолепный разговор, Хоть он и был немного (много) монолог. Обещаю, в следующий раз болтать поменьше. Там много интересного, на самом деле, о чем я обычно не говорю. Как мне повезло с @evgeny_savelev, рассказываю про близких друзей и боюсь забыть про кого-то, и знаю, что претензии будут только от @anna__v, советую всем слушать @musiatotibadze. Как обычно благодарю судьбу за «Как меня зовут», @niginasay, @kornikhin и всех причастных. (По неизвестной никому причине «как меня зовут» в ремарке превратился в «я себя знаю» — нот май фолт).Короче, кайф, ребята! Приятно просмотра
— написала Саша Бортич.
В том числе актриса рассказала, с чего началось ее карьера, и что сподвигло ее пойти в театральную деятельность. Еще в школе после окончания занятий по музыке Саша увлеклась новой актерской студией, где она участвовала в нескольких спектаклях. В интервью звезда так же вспомнила сложные времена поступления в университет и волнительные прослушивания.
К слову, недавно мы писали, как Саша Бортич умилила новым фото с малюткой-сыном — точной копией себя. 25-летняя звезда «Холопа» опубликовала умилительный кадр с подросшим Александром.
Фото: @bortich / Instagram
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