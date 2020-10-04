Ксения Бородина в образе Мерлин Монро рассуждает об эволюции супружеских отношений
Фото: @borodylia / Instagram
Ксения Бородина нередко публикует фотографии в необычных образах на своей странице в Instagram, к которым пишет мотивационные тексты о психологии и отношениях. В этот раз Ксения поделилась голливудским образом в черном платье с эффектным декольте, открытыми плечами и сияющим лифом. К наряду телеведущей подобрали жемчужные аксессуары и сделали вечерний макияж с акцентом на губах, для которых выбрали матовую помаду цвета алой розы. Пользователи Сети нашли общие черты между телеведущей и актрисой Мерлин Монро и сравнили их образы в комментариях. Однако главное внимание фолловеров привлек пост, в котором Ксения рассуждает об эволюции супружеских отношений и разделяет их на семь фаз. Первая из них: «Фаза — идеализация. Продолжение фазы примерно 12-18 месяцев. В этот момент все в человеке кажется прекрасным: внешность, голос, даже недостатки характера кажутся удивительными», а последняя — «фаза любви».
Фолловеры остались в восторге от эффектного перевоплощения и написали десятки комментариев о ее красоте, и, конечно, поддержали ее позицию о фазах в отношениях: «Точно так) Как раз сегодня у нас с мужем 20 лет как знакомы, прошли все, но теперь я точно знаю , что люблю и любима, он мой самый лучший друг, помощник и вдохновитель!», «Согласна с вами,Ксения,любовь приходит с годами пережитыми вместе , прошедшие горе и радость», «Так и есть! Мы с мужем 10 лет , и все стадии проходили, как и описано!! Сейчас 6-7 фаза у нас», Это «Так!очень не просто НАСТОЯЩАЯ супружеская жизнь!», «Идеальная», «Это самые мудрые слова, которые я когда либо видела в инст», «Мерлин Монро!!!!», «Монро шикарная», «Звезда Голливуских фильмов!».
Настоящая любовь — это непросто. К ней то. К ней идут очень длительное время. Любви обучаются через всевозможные жизненные ситуации в долгосрочных и близких отношениях. Для настоящей, взрослой любви человек созревает, отказываясь от эгоизма и предрассудков. Так ли?
— написала Ксения Бородина.
Фото: @borodylia / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Ксения Бородина примерила блейзер цвета клубничного джема и собрала комплименты. 37-летняя телеведущая показала, как носить джинсы а-ля винтаж и акцентировать аутфиты цветом.
А тебе понравился новое фото Ксении Бородиной? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @borodylia / Instagram
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