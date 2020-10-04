Ксения Бородина в образе Мерлин Монро рассуждает об эволюции супружеских отношений

К слову, недавно мы писали, как Ксения Бородина примерила блейзер цвета клубничного джема и собрала комплименты. 37-летняя телеведущая показала, как носить джинсы а-ля винтаж и акцентировать аутфиты цветом.

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