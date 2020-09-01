Ксения Бородина в юбке с бахромой повторила образ героини «Кавказской пленницы»

Фолловеры были щедры на комплименты: «Очень-очень красивая!», «Как всегда шикарна», «Конфетка!», «Вы так молодо выглядите, как школьница! Так держать!». Хотя многие и не упускали возможность пошутить на тему аутфита: «Кавказская пленница прям», «Что за абажур на вас, Ксения?», «Шторы сейчас в моде?», «Хорошие шторы, прям очень идут», «Цыганка Роза» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @borodylia

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