Ксения Бородина в юбке с бахромой повторила образ героини «Кавказской пленницы»
Фото: Instagram @borodylia
Ксения повторила образ Нины на современный лад. Последние дни августа в столице выдались теплыми, и в свой последний бой пошли открытые наряды. Бородина позирует в свободной черной футболке с контрастным принтом, которую зарифмовала с юбкой насыщенного цвета охры. Модная деталь напомнила индонезийский саронг с асимметричным низом, декорированным бахромой. Дополнили образ остромодные мюли цвета капучино и акцентные украшения — броские серьги и брутальное колье-цепь.
Фото: Screenshot / Okko.tv
А вот Наталья Варлей, исполнившая главную роль в знаменитом фильме Леонида Гайдая, после похищения обнаружила, что осталась в одних колготках. Кстати, в модном ультрафиолетовом оттенке. Героиня смахнула желтое покрывало с комода и обмотала его вокруг бедер.
Фолловеры были щедры на комплименты: «Очень-очень красивая!», «Как всегда шикарна», «Конфетка!», «Вы так молодо выглядите, как школьница! Так держать!». Хотя многие и не упускали возможность пошутить на тему аутфита: «Кавказская пленница прям», «Что за абажур на вас, Ксения?», «Шторы сейчас в моде?», «Хорошие шторы, прям очень идут», «Цыганка Роза» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @borodylia
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!