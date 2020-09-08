Ксения Бородина примерила блейзер цвета клубничного джема и собрала комплименты

Фолловеры не жалели теплых слов и комплиментов в адрес любимой ведущей. «Шикарная Ксю!», «Вы настоящая — это бесценно!», «Фантастическая!», «Бородуля-красотуля», «Всегда на высоте», «Бородуля — огонь!» — пишут в комментариях. Не так давно подписчики обсуждали возможный разлад в супружеских отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова, и звезде экранов пришлось высказаться на эту тему. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @borodylia

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