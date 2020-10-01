Бородина прогулялась по Москве в шубе и тапочках: подписчики не оценили

Ксения Бородина представила в своем Instagram очень необычный аутфит – шубку песочного цвета в сочетании с тапочками. Кроме того, она надела штаны гармоничного оттенка в спортивном стиле и добавила к образу белые носки.

В подписи к посту звезда отмечает, что итак знает, что именно в ее образе несомненно привлечет внимание подписчиков, но просит обратить внимание на одежду.

Подписчики образ не слишком оценили. Многие раскритиковали ее решение сочетать теплую верхнюю одежду с такой обувью, причем речь шла как об эстетической составляющей, так и о нецелесообразности – если телу будет тепло, то ноги наверняка замерзнут.

«Я за пивасом так хожу. Махровый халат и шлепки», «Ксения, вас же сожрут за носки и тапки», «Я так из роддома уходила, потому что сапоги не влезли на отекшие ноги», «Я кстати на нее (одежду) и обратила взор. А тапки для хейтеров», «Когда фантазия стиля исчерпана», «Деревня на отдыхе, главное вбила себе в голову, что тапки это можно, и пофиг на мороз», – критикуют подписчики образ телеведущей.