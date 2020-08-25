Ксения Бородина поздравила мужа с 40-летием: «С каждым годом люблю тебя еще сильнее»

Во вторник, 25 августа, Курбан Омаров празднует 40-летие. В честь этого события Ксения Бородина опубликовала нежное видео и посвятила мужу нежные слова.

«С днем рождения, любимый! Ты мой самый лучший друг, как это было много лет назад, так и осталось. Во всех жизненных ситуациях, первая мысль что ты скажешь или подумаешь и как отреагируешь. И ты как правило, реагируешь как настоящий мужчина, всегда сдержано, не включая эмоции и при этом делаешь, чтобы хорошо было всем. С каждым годом, нашей совместной жизни, я люблю тебя еще сильнее, чем вчера. Будь счастлив, мой дорогой, будь здоров и удачлив. Мы тебя очень любим и просто гордимся тобой. Пусть каждый новый год делает тебя лишь мудрее, успешнее и счастливее. Ты отличный муж, надежный друг и самый добрый отец», - написала она в блоге.

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров поженились 3 июля 20015 года, спустя четыре месяца после того, как впервые рассказала об их романе. Свадьбу, которая изначально планировалась на сентябрь, пришлось перенести — тогда фанаты решили, что спешка случилась из-за беременности невесты, хотя та все отрицала. Общая дочь пары, Теона, появилась на свет 22 декабря 2015 года. В июне 2016 года в молодой семье разразился скандал, но Ксении и Курбану удалось сохранить брак. У Ксении есть также 11-летняя дочь Маруся от первого брака, а у Курбана — сын Омар от предыдущих отношений.