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Поклонники Ирины Пеговой оценили ее образ с шикарным декольте и темными волосами: «Жгучая брюнетка — огонь!»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мама Ирины Пеговой

Фото: Instagram

Актриса снимается в новом фильме.

Ирина Пегова работает над новым проектом: съемки проходят в Ялте. На берегу Черного моря актриса не только усердно работает, но успевает заниматься спортом и наслаждаться природой.

В Instagram актриса делится с подписчиками новыми фотографиями и видео. Новый пост Ирины Пеговой привел в восторг ее подписчиков. В кадре Ирина позировала в необычном виде: с темными волосами и в шикарном платье с глубоким декольте, грудь актрисы украшало массивное ожерелье.

«В случае чего, я в домике! В такую погоду хозяин собаку на улицу не выведет, а тут», — пожаловалась актриса на ненастье, в котором приходится работать.

«Ого!», «Очень», «Богиня», «Жгучая брюнетка — огонь», «Ну красотка!!!! Брюнеткой очень хорошо!!! Эффектно!!!», «Очень красивая, вам идет такой образ», — осыпали актрису комплиментами в комментариях.

Получать похвалы от поклонников для Ирины Пеговой не редкость. Недавно ее хвалили за стройные ноги, а после она собирала комплименты за дерзкий образ.

Фото и видео: Instagram

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