Поклонники Ирины Пеговой оценили ее образ с шикарным декольте и темными волосами: «Жгучая брюнетка — огонь!»
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Фото: Instagram
Ирина Пегова работает над новым проектом: съемки проходят в Ялте. На берегу Черного моря актриса не только усердно работает, но успевает заниматься спортом и наслаждаться природой.
В Instagram актриса делится с подписчиками новыми фотографиями и видео. Новый пост Ирины Пеговой привел в восторг ее подписчиков. В кадре Ирина позировала в необычном виде: с темными волосами и в шикарном платье с глубоким декольте, грудь актрисы украшало массивное ожерелье.
«В случае чего, я в домике! В такую погоду хозяин собаку на улицу не выведет, а тут», — пожаловалась актриса на ненастье, в котором приходится работать.
«Ого!», «Очень», «Богиня», «Жгучая брюнетка — огонь», «Ну красотка!!!! Брюнеткой очень хорошо!!! Эффектно!!!», «Очень красивая, вам идет такой образ», — осыпали актрису комплиментами в комментариях.
Получать похвалы от поклонников для Ирины Пеговой не редкость. Недавно ее хвалили за стройные ноги, а после она собирала комплименты за дерзкий образ.
Фото и видео: Instagram
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