Поклонники Ирины Пеговой оценили ее образ с шикарным декольте и темными волосами: «Жгучая брюнетка — огонь!»

«В случае чего, я в домике! В такую погоду хозяин собаку на улицу не выведет, а тут», — пожаловалась актриса на ненастье, в котором приходится работать.

«Ого!», «Очень», «Богиня», «Жгучая брюнетка — огонь», «Ну красотка!!!! Брюнеткой очень хорошо!!! Эффектно!!!», «Очень красивая, вам идет такой образ», — осыпали актрису комплиментами в комментариях.

Получать похвалы от поклонников для Ирины Пеговой не редкость. Недавно ее хвалили за стройные ноги, а после она собирала комплименты за дерзкий образ.