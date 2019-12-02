«Египетская принцесса»: Ирина Пегова в золотом платье с декольте и необычным макияжем впечатлила поклонников
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Фото: Instagram
Ирина Пегова снимается в новой картине «Взрослые люди». Съемки проходят в Крыму. Там актриса и работает, и успевает наслаждаться местными достопримечательностями. С подписчиками в Instagram она делится фотографиями со съемок и с экскурсий.
Один из ее последних постов настолько понравился ее фолловерам, что актрису буквально усыпали комплиментами. Ирина рассказала о завершении работы на проекте и показала фотографии в необычном наряде — в золотом платье и таком же тюрбане, в больших серьгах с перьями и в необычном макияже под тон украшениям.
«Хочу сказать "ура!". Съемочный процесс для меня в картине "Взрослые люди" завершился! Кого я играю, будет понятно вам только в конце фильма. Я была всегда для себя очень непривычная и необычная!», — рассказала актриса.
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Во первый хочу сказать Ура! Съёмочный процесс для меня в картине «Взрослые люди» завершился !!!! Кого я играю это будет понятно только вам в конце фильма, сейчас об этом знать Вас совсем не нужно, главное ...что-то была всегда для себя очень непривычная и необычная !!! Спасибо за мои образы... Машенька и Настенька и и за Элегантные наряды Дашечке ! Леночка тебе... за доверие и тебе Артём за твой глаз ... и всем артистам и большим и «поменьше»За партнёрство... и конечна тебе моя Викулечка за адекватность и настроение ! Ля ля ля !!!!! Во- вторых классно сниматься в «тепле»... и в отеле где ты живёшь !!!! @oreanda_premierhotel @аunt_nasty
«Кака конфЭточка», «Сумасшедшая красотка», «Браво! Обожаем вас, Ирина!», «Шикарная, а глаза необыкновенные! Собственно, как и фигурка! Еще и невероятно талантливая!», «Египетская принцесса», — написали актрисе в комментариях.
А недавно Ирина Пегова показывала еще один свой необычный образ для съемок. Тогда она примера платье в стиле 1960-х годов и темные волосы.
А какой образ вам понравился больше?
Фото и видео: Instagram
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