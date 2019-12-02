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«Египетская принцесса»: Ирина Пегова в золотом платье с декольте и необычным макияжем впечатлила поклонников

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Ирина на экскурсии в Крыму

Фото: Instagram

Актриса показала фото со съемок нового фильма.

Ирина Пегова снимается в новой картине «Взрослые люди». Съемки проходят в Крыму. Там актриса и работает, и успевает наслаждаться местными достопримечательностями. С подписчиками в Instagram она делится фотографиями со съемок и с экскурсий.

Один из ее последних постов настолько понравился ее фолловерам, что актрису буквально усыпали комплиментами. Ирина рассказала о завершении работы на проекте и показала фотографии в необычном наряде — в золотом платье и таком же тюрбане, в больших серьгах с перьями и в необычном макияже под тон украшениям.

«Хочу сказать "ура!". Съемочный процесс для меня в картине "Взрослые люди" завершился! Кого я играю, будет понятно вам только в конце фильма. Я была всегда для себя очень непривычная и необычная!», — рассказала актриса.

«Кака конфЭточка», «Сумасшедшая красотка», «Браво! Обожаем вас, Ирина!», «Шикарная, а глаза необыкновенные! Собственно, как и фигурка! Еще и невероятно талантливая!», «Египетская принцесса», — написали актрисе в комментариях.

А недавно Ирина Пегова показывала еще один свой необычный образ для съемок. Тогда она примера платье в стиле 1960-х годов и темные волосы.

А какой образ вам понравился больше?

Фото и видео: Instagram

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