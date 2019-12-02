«Египетская принцесса»: Ирина Пегова в золотом платье с декольте и необычным макияжем впечатлила поклонников

Один из ее последних постов настолько понравился ее фолловерам, что актрису буквально усыпали комплиментами. Ирина рассказала о завершении работы на проекте и показала фотографии в необычном наряде — в золотом платье и таком же тюрбане, в больших серьгах с перьями и в необычном макияже под тон украшениям.

«Хочу сказать "ура!". Съемочный процесс для меня в картине "Взрослые люди" завершился! Кого я играю, будет понятно вам только в конце фильма. Я была всегда для себя очень непривычная и необычная!», — рассказала актриса.