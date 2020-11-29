«Богиня красоты»: Дарья Мельникова восхитила нежным образом
Фото: @melnikovadsh / Instagram
Дарья Мельникова — не из тех, кто прячет свою красоту за агрессивным макияжем и работами стилистов. Актриса часто делится своими натуральными фотографиями, без макияжа и укладки, чем заслужила симпатию пользователей Сети. Однако повседневные образы Дарьи тоже заслуживают внимания — в них присутствует стильная небрежность. В этот раз Дарья порадовала солнечным кадром, сделанным в одном из столичных ресторанов. Для эффектного выхода она выбрала кардиган цвета морской волны и белоснежную водолазу, поверх которой надела цепочку из серебра. Дарье сделали небрежную пышную укладку и нюдовый макияж.
Фолловеры похвалили актрису за стильный образ написали восторженные комментарии о ее красоте: «Ой, ну просто богиня красоты», «Кайф!!», «Это просто чудо какое-то», «Дарьяяяя, вы просто прекрасныы», «Дарья Алексеевна, вы просто богиня», «Дашенька ты солнышко», «Дарья Алексеевна, вы безумно красивы!», «Наша любимая папина дочка», «Богиня вселенной».
К слову, недавно мы писали, как Дарья Мельникова показала правдивое «больное» селфи и рассказала, как борется с коронавирусом. Звезда «Папиных дочек» рассказала, что ощущения не из приятных.
Фото и видео: @melnikovadsh / Instagram
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