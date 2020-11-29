«Богиня красоты»: Дарья Мельникова восхитила нежным образом

Фолловеры похвалили актрису за стильный образ написали восторженные комментарии о ее красоте: «Ой, ну просто богиня красоты», «Кайф!!», «Это просто чудо какое-то», «Дарьяяяя, вы просто прекрасныы», «Дарья Алексеевна, вы просто богиня», «Дашенька ты солнышко», «Дарья Алексеевна, вы безумно красивы!», «Наша любимая папина дочка», «Богиня вселенной».

К слову, недавно мы писали, как Дарья Мельникова показала правдивое «больное» селфи и рассказала, как борется с коронавирусом. Звезда «Папиных дочек» рассказала, что ощущения не из приятных.