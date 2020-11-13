Дарья Мельникова показала дерзкие фотографии в грубых ботинках и объемном пуховике

Дарья Мельникова поделилась очень стильной фотосессией в объемном пуховике и грубых ботинках. Таким образом актриса решила отпраздновать пятницу.

«Какой приятный все-таки день эта ваша пятница! Желаю энджой ё лайф», – пишет Даша.

В комментариях оценили отличный вкус актрисы:

«Такие фотографии красивые, прям эстетика! Очень приятно смотреть», «Здравствуйте Дарья удачной вам пятницы! Она же ведь 13-е, много приятных моментов», «Притягательный образ, дерзкая, извините, наглая, не вы, а образ. Очень нравится. Красивая вы очень, вам все идет, вы стильная очень. На фото есть магия...», «Мартинсы в тему! Можно еще жёлтые шнурки иметь в арсенале, под настроение», «Желаю вам хорошей пятницы», «Какие красивые фото, атмосферно. Сразу понятно, что за город», «Даша, вы самая красивая актриса», «Ну, всю красоту этой курткой закрыла и это не про город», «Какая же ты красивая! Взрослая девушка, а у меня только в памяти, как в школе нас возили на мероприятия и там была ты и я попросила у тебя автограф на желтенькой маленькой книжке афише. Мечтаю прийти в театр и снова тебя увидеть только уже набравшейся опытом девушку. Умничка и большая молодец».