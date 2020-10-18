Дарья Мельникова показала правдивое «больное» селфи и рассказала, как борется с коронавирусом

Дарья Мельникова, подхватившая COVID-19, лечится на самоизоляции дома, одна, без мужа Артура Смольянинова и двоих сыновей. Актриса стойко переносит борьбу с вирусом, рассказывая подписчикам о своем состоянии, иногда с присущим ей тонким чувством юмора.

«Ну что. Приятного мало, конечно. Хотя нет. Не так уж мало, ибо несмотря на неприятные ощущения от болезни, это отдых, которого я так ждала. Отдых, сон, еда и одиночество. Но и повезло, что не в разгар съемок или не на выпуске спектакля я заболела.

Меня очень поддерживают друзья, возят продукты, лекарства, звонят. За что сердечко мое переполняется любовью и радостью. И еще смотрю все, что не смотрела последние пять лет. Пока это список из последних классных русских сериалов. И реально очень классные! Вот, досматриваю "Чик", обревелась. Так хорошо! Но осталась одна серия.

А самочувствие норм, насколько может быть норм при этом. Ну противно, но ок. Сделаю выводы попозже», — написала Дарья в Instagram и показал свое правдивое «больное» селфи.

Также она рассказала, что, как большинство, заразившихся коронавирусом, потеряла обоняние и вкус.