«Мокрая» укладка, длинные ноги: Дарья Мельникова показала дерзкий образ в лиловом жакете
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
У 28-летней Дарьи Мельниковой и 37-летнего Артура Смольянинова растут два сына — 5-летний Артур и Марк которому скоро исполнится два.
Актриса, кроме личного блога, ведет страницу в Instagram, где делится опытом материнства. Очередную публикацию Дарья посвятила любви к себе и сопроводила ее кадром дерзкой фотосессии. На съемках Мельникова позировала в лиловом жакете, подчеркнувшем ее стройные длинные ноги, и с мокрой укладкой.
«Когда родились дети, я узнала, что у глагола любить есть действие — это уделять время, служить, заботиться, говорить ласковые слова, очерчивать границы, принимать. До этого "любить" было достаточно размыто. И сейчас я учусь применять это к себе. Зачем? Чтобы мне было хорошо, и близким доставался человек с адекватной самооценкой и здоровой психикой», — рассказала Дарья.
Подписчицы Дарьи Мельниковой поделились своими переживаниями: «Мне 27, но я пока не научилась любить себя», «Как вы правы, все в точку!», «Я полюбила себя после рождения третьего сына», «Многие считают меня эгоисткой, но я не умею любить себя, не знаю, когда надо остановиться и отдохнуть», «Мне не хватает самореализации, хотя я и в декрете работаю», — написали молодые мамы.
При этом они не забыли сделать комплименты красоте Дарьи Мельниковой: «Красивая», «Как вы мне нравитесь».
Напомним, Дарья вышла замуж за Артура Смольянинова в августе 2013 года.
Ранее актриса рассказывала, как восстанавливалась после коронавируса, а также собирала комплименты за образ в грубых ботинках и объемном пуховике.
Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!