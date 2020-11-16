«Мокрая» укладка, длинные ноги: Дарья Мельникова показала дерзкий образ в лиловом жакете

Подписчицы Дарьи Мельниковой поделились своими переживаниями: «Мне 27, но я пока не научилась любить себя», «Как вы правы, все в точку!», «Я полюбила себя после рождения третьего сына», «Многие считают меня эгоисткой, но я не умею любить себя, не знаю, когда надо остановиться и отдохнуть», «Мне не хватает самореализации, хотя я и в декрете работаю», — написали молодые мамы.

При этом они не забыли сделать комплименты красоте Дарьи Мельниковой: «Красивая», «Как вы мне нравитесь».

Напомним, Дарья вышла замуж за Артура Смольянинова в августе 2013 года.

Ранее актриса рассказывала, как восстанавливалась после коронавируса, а также собирала комплименты за образ в грубых ботинках и объемном пуховике.