«Жизнь прекрасна и удивительна»: Даша Мельникова показала натуральное селфи из лифта
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
Дарья Мельникова — не из тех, кто прячет свою красоту за агрессивным макияжем и работами стилистов.
Актриса часто делится своими натуральными фотографиями, без макияжа и укладки, чем заслужила симпатию пользователей Сети. Однако повседневные образы Дарьи тоже заслуживают внимания — в них присутствует стильная небрежность.
Сегодня Дарья поделилась своим настроением из лифта. На прогулку она отправилась в уютном бежевом пальто классического кроя и удобном худи, поверх которого надела теплый свитер бирюзового оттенка. На ногах актрисы по традиции белые кроссовки — в повседневной жизни она носит обувь без каблука.
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
«Жизнь прекрасна и удивительна», — написала Даша под фотографией.
«Вы такая естественная и натуральная, все бы актрисы такие были», «Ваша улыбка согревает душу», «У вас такие выразительные глаза, вам никакой макияж не нужен», «Такая красавица, и с возрастом совсем не меняетесь, выглядите так же как в сериале "Папины дочки"», — пишут поклонники Даши под ее фотографиями, на которых она показывает свою обычную жизнь. Например, Мельникова смело выкладывала селфи без фильтров даже во время болезни.
Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой
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