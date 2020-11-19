«Жизнь прекрасна и удивительна»: Даша Мельникова показала натуральное селфи из лифта

Дарья Мельникова — не из тех, кто прячет свою красоту за агрессивным макияжем и работами стилистов.

Актриса часто делится своими натуральными фотографиями, без макияжа и укладки, чем заслужила симпатию пользователей Сети. Однако повседневные образы Дарьи тоже заслуживают внимания — в них присутствует стильная небрежность.

Сегодня Дарья поделилась своим настроением из лифта. На прогулку она отправилась в уютном бежевом пальто классического кроя и удобном худи, поверх которого надела теплый свитер бирюзового оттенка. На ногах актрисы по традиции белые кроссовки — в повседневной жизни она носит обувь без каблука.