Наталья Бочкарева рассмешила образом «Мальвины» и новой «Даши Букиной»
Фото: @natalia_bochkareva_official / Instagram
Популярная актриса нередко удивляет подписчиков экспериментами с собственной внешностью. Наталья Бочкарева активно ведет свои страницы в социальных сетях, где публикует снимки с результатами преображений. На этот раз звезда удивила фолловеров образом «Мальвины» с изумрудно-голубыми волосами и нестандартным модным образом. Актриса надела суперяркие вещи — жакет цвета фуксии поверх другого черного кожаного, красные брюки, салатовый ремень и панаму. Такой экстравагантный аутфит Наталья подготовила для нового юмористического видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram. Под видео Наталья написала: «Как говорят, сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Пишите, какого оттенка не хватило».
Фолловеры неоднозначно отнеслись к новому ролику актрисы: «Ха, Лисовец и Рогов нервно «курят» в коридоре», «Лучшая», «Модница», «Перебора и правда нет», «Браво как всегда!», «Истинная актриса», «Что голос кого-то напоминает», «Какая прелесть.... а голос!!!!!!», «Даша Букина, если снимали бы в 2020))», «Так и ходи всегда», «Огонь», «Мальвина».
К слову, недавно мы писали, Наталья Бочкарева примерила нежный образ с кудрями и золотисто-зеленым макияжем глаз. Звезда ситкома «Счастливы вместе» опубликовала новый снимок, который восхитил ее поклонников.
А тебе понравился новый образ Натальи Бочкаревой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @natalia_bochkareva_official / Instagram
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