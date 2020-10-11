Наталья Бочкарева рассмешила образом «Мальвины» и новой «Даши Букиной»

Фолловеры неоднозначно отнеслись к новому ролику актрисы: «Ха, Лисовец и Рогов нервно «курят» в коридоре», «Лучшая», «Модница», «Перебора и правда нет», «Браво как всегда!», «Истинная актриса», «Что голос кого-то напоминает», «Какая прелесть.... а голос!!!!!!», «Даша Букина, если снимали бы в 2020))», «Так и ходи всегда», «Огонь», «Мальвина».

К слову, недавно мы писали, Наталья Бочкарева примерила нежный образ с кудрями и золотисто-зеленым макияжем глаз. Звезда ситкома «Счастливы вместе» опубликовала новый снимок, который восхитил ее поклонников.

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