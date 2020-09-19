Ослепительная Муцениеце, дерзкая Бочкарева и другие звезды на открытии фитнес-центра

В продолжении вечера — гости переместились в ресторан-серфклуб Nalu Baloo, где их ожидала показательная программа серферов на искусственной волне, выступление танцевальной команды и звезд.

Crocus Fitness Лужники — инновационный фитнес-клуб площадью 5000 кв.м., расположенный на пятом этаже Дворца водных видов спорта с панорамным видом на окрестности: арена «Лужники», Воробьевы горы, МГУ и «Москва-Сити».