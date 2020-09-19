Ослепительная Муцениеце, дерзкая Бочкарева и другие звезды на открытии фитнес-центра
Фото: Пресс-служба
Поддержать открытие пришли многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Инна Маликова, Hammali & Navai, Люся Чеботина, Согдиана, Митя Фомин, Дмитрий Колдун и Маша Цигаль. На мероприятии также появилась Агата Муцениеце в полупрозрачном топе и брюках-клеш с лампасами. Актриса выглядела ослепительно благодаря макияжу — мерцающему smokey eyes с акцентом на малахитовом оттенке. Наталья Бочкарева выбрала дерзкий total black образ с глубоким декольте и позировала для фотографов рядом с мотоциклом и на высоких каблуках. Стильный аутфит продемонстрировала и певица Слава — для открытия она примерила строгий жакет, для которого подобрала серые скини и водолазу с высоким горлом.
Фото: Пресс-служба
Григорий Лепс отправился на открытие вместе с супругой Анной. Исполнитель придерживался своего обычного стиля — строгий пиджак, джинсы и яркие очки. Анна же предпочла более элегантный наряд — блузу изумрудного оттенка с глубоким декольте, черный жакет, плиссированную юбку и массивные ботинки в цвет блузе.
Фото: Пресс-служба
Красную ленту торжественно разрезали Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов и Генеральный директор «Олимпийский комплекс «Лужники»» Александр Пронин. Эмин Агаларов пригласил гостей на экскурсию по территории фитнес-клуба и рассказал обо всех преимуществах нового проекта. Вечер прошел с должным размахом: показательный футбольный матч звездной команды, в составе которой экс-вратарь Сборной РФ Елена Рыжикова, Эллаи, Дмитрий Сычев, Кирилл Мойтон, Константин Тарасюк, Гарик Богомазов, Игорь Цвирко и Анатолий Цой.
Фото: Пресс-служба
В продолжении вечера — гости переместились в ресторан-серфклуб Nalu Baloo, где их ожидала показательная программа серферов на искусственной волне, выступление танцевальной команды и звезд.
Crocus Fitness Лужники — инновационный фитнес-клуб площадью 5000 кв.м., расположенный на пятом этаже Дворца водных видов спорта с панорамным видом на окрестности: арена «Лужники», Воробьевы горы, МГУ и «Москва-Сити».
Фото и видео: Пресс-служба
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