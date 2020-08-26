«Афродита»: Наталья Бочкарева примерила нежный образ с кудрями и золотисто-зеленым макияжем глаз
Фото: Instagram natalia_bochkareva_official
Прославившаяся ролью Даши Букиной актриса активно ведет свой микроблог в социальной сети Instagram, где делится с поклонниками не только планами на будущее, но и философскими мыслями. Со своими подписчиками она довольно откровенна. Вот и на сей раз она поделилась не только новой фотографией, но и написала немного грустный пост: «Сегодня в полной мере осознала, что единственное, чего мне сейчас сильно не хватает из-за огромного количества ограничений, которые внесли серьезные изменения в жизнь каждого человека на планете, – это театра, аплодисментов и глаз моих дорогих зрителей... Очень сильно скучаю. А чего сейчас не хватает вам? Что бы очень хотели сделать, но не можете по известным причинам? Давайте, помечтаем».
Однако поклонников больше заинтересовало не признание Натальи, а ее портрет, на котором она предстала в нежном образе. Мягкие кудри, рассыпавшиеся по плечам, небрежно обрамляют лицо и подчеркивают высокие скулы звезды. Но особенно примечателен яркий макияж глаз, который она «примерила»: тени оттенка желтого золота на верхнем веке, зеленоватые на нижнем и подводка оттенка морской волны по водной линии подчеркивают цвет глаз звезды и очень освежают ее внешность и придают ей весеннего очарования. Чтобы не перегружать мейкап, губы Бочкарева накрасила модной нюдовой помадой с матовым финишем. Подписчики по достоинству оценили ее преображение: «Вы – богиня», «Какие глубокие глаза», «Наталья – красавица», «Нежная, милая, прекрасная», «Шикарная», «Великолепная», «Наталья, ты крутая! Я тобой восхищаюсь», «Афродита», «Пани Моника из "Кабачок 13 стульев"!», «Какой роскошный мейк, вам очень идет!» – написали они в комментариях.
Фото: depositphotos
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