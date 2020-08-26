«Афродита»: Наталья Бочкарева примерила нежный образ с кудрями и золотисто-зеленым макияжем глаз

Прославившаяся ролью Даши Букиной актриса активно ведет свой микроблог в социальной сети Instagram, где делится с поклонниками не только планами на будущее, но и философскими мыслями. Со своими подписчиками она довольно откровенна. Вот и на сей раз она поделилась не только новой фотографией, но и написала немного грустный пост: «Сегодня в полной мере осознала, что единственное, чего мне сейчас сильно не хватает из-за огромного количества ограничений, которые внесли серьезные изменения в жизнь каждого человека на планете, – это театра, аплодисментов и глаз моих дорогих зрителей... Очень сильно скучаю. А чего сейчас не хватает вам? Что бы очень хотели сделать, но не можете по известным причинам? Давайте, помечтаем».