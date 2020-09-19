«Богинька!» Бочкарева снова преобразилась и восхитила фанатов помолодевшим лицом
Фото: www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/
Звезда сериала «Счастливы вместе» нередко удивляет подписчиков экспериментами с собственной внешностью. Актриса активно ведет свои страницы в социальных сетях, где публикует снимки с результатами преображений. На этот раз Наталья удивила элегантным образом с идеально выпрямленными волосами и вечерним макияжем. Актрисе подчеркнули выразительные глаза с помощью фиолетовой подводки на нижнем веке и золотистыми тенями на верхнем. Для эффекта более распахнутого взгляда ресницы тщательно прокрасили угольно-черной тушью и добавили немного подводки. Оттенок пышных губ подобрали к румянам — розово-коралловый пигмент особенно гармонично смотрится с зелеными глазами актрисы. Пользователи Сети оценили заметно помолодевшее лицо актрисы с новым макияжем и прической: «Помолодели!».
Несмотря на то, что Наталья обычно предпочитает образы с легкими локонами и яркой помадой, такое преображение пришлось ей по душе, и она назвала его «великолепным». Как оказалось, в вечернем аутфите актриса отправила на открытие фитнес-центра в пятницу вечером. Наталья появилась на мероприятии в дерзком топе и с макияжем, как на селфи.
Ну что, друзья, всех с долгожданной пятницей! Наконец-то можно выдохнуть и сходить в салон. А потом, может, и ещё куда-нибудь
— написала Наталья.
Новый снимок актрисы восхитил немало фолловеров, которые оставили восторженные комментарии в Сети: «Вы супер!», «Кошечка», «Богинька!», «Макияжик у вас как всегда красивый», «Красотка», «Образ действительно великолепный», «Помолодели!», «Шикарная, красивая», «Наталья, выглядишь супер».
К слову, недавно мы рассказывали, как Бочкарева предстала в образе шальной императрицы. Популярная актриса примерила эффектный образ и рассказала о ролях, которые ее привлекают и доставляют ей настоящее удовольствие.
Фото и видео: Instagram Натальи Бочкаревой
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