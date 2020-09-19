«Богинька!» Бочкарева снова преобразилась и восхитила фанатов помолодевшим лицом

— написала Наталья.

Новый снимок актрисы восхитил немало фолловеров, которые оставили восторженные комментарии в Сети: «Вы супер!», «Кошечка», «Богинька!», «Макияжик у вас как всегда красивый», «Красотка», «Образ действительно великолепный», «Помолодели!», «Шикарная, красивая», «Наталья, выглядишь супер».

К слову, недавно мы рассказывали, как Бочкарева предстала в образе шальной императрицы. Популярная актриса примерила эффектный образ и рассказала о ролях, которые ее привлекают и доставляют ей настоящее удовольствие.